Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью

Пакистан направил в Украину два транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью во вторник вечером. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на авиабазе в Нур Хан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Куреши сказал, что помощь была отправлена ​​по запросу посольства Украины в Исламабаде. В самолетах находятся палатки, одеяла, спальные мешки, генераторы, мыло, лекарства и консервы, продукты быстрого приготовления и т.д.

"Пакистан уверен, что ситуация урегулируется посредством диалога и дипломатии", — сказал Куреши, добавив, что помощь направляется с осознанием долгой истории хороших отношений Пакистана с Украиной.

Напомним, что Пакистан не осудил российское вторжение в Украину, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН 2 марта. Главы различных иностранных миссий в Пакистане, включая США, Великобританию, Норвегию и Японию, ранее опубликовали совместное письмо, в котором призвали Исламабад осудить вторжение России.