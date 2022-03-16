Пакистан відправив в Україну перші літаки з гуманітарною допомогою

Пакистан направив в Україну два транспортні літаки С-130 з гуманітарною допомогою у вівторок ввечері. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші на авіабазі в Нур Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Куреші сказав, що допомога була відправлена за запитом посольства України в Ісламабаді. У літаках знаходяться намети, ковдри, спальні мішки, генератори, мило, ліки та консерви, продукти швидкого приготування і т. д.

"Пакистан впевнений, що ситуація врегулюється за допомогою діалогу і дипломатії", — сказав Куреші, додавши, що допомога направляється з усвідомленням довгої історії хороших відносин Пакистану з Україною.

Нагадаємо, що Пакистан не засудив російське вторгнення в Україну, утримавшись при голосуванні на Генеральній Асамблеї ООН 2 березня. Глави різних іноземних місій в Пакистані, включаючи США, Великобританію, Норвегію і Японію, раніше опублікували спільний лист, в якому закликали Ісламабад засудити вторгнення Росії.