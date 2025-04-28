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Пакистан назвав умову для ядерного удару на тлі конфлікту з Індією

Ілюстративне фото: Пакистан може застосувати ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пакистан ухвалив стратегічні рішення після чергового конфлікту з Індією. Але застосування ядерної зброї - крайній захід.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф.

"Ми посилили наші війська, тому що це (вторгнення Індії - ред.) щось неминуче. У цій ситуації необхідно ухвалити деякі стратегічні рішення, і ці рішення було ухвалено", - наголосив Асіф, коментуючи конфлікт з Індією.

Він додав, що риторика Індії стала більш жорсткою і що пакистанські військові поінформували уряд про можливість індійської атаки.

Також міністр не вдавався в подробиці про причини, через які він вважає, що вторгнення Індії неминуче.

Асіф зазначив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності. За його словами, країна застосує свій арсенал ядерної зброї тільки в тому разі, якщо "виникне пряма загроза її існуванню".

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, нещодавно в регіоні Кашмір бойовики напали на групу туристів. За інформацією очевидців, терористи вбивали тільки тих, хто сповідував індуїзм.

Індія звинуватила Пакистан в організації такого теракту. Також Делі тимчасово вийшов з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.

Детальніше про конфлікт між двома ядерними державами - в матеріалі РБК-Україна.

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ІндіяПакистанЯдерна зброя