Пакистан назвав умову для ядерного удару на тлі конфлікту з Індією

"Ми посилили наші війська, тому що це (вторгнення Індії - ред.) щось неминуче. У цій ситуації необхідно ухвалити деякі стратегічні рішення, і ці рішення було ухвалено", - наголосив Асіф, коментуючи конфлікт з Індією.

Він додав, що риторика Індії стала більш жорсткою і що пакистанські військові поінформували уряд про можливість індійської атаки.

Також міністр не вдавався в подробиці про причини, через які він вважає, що вторгнення Індії неминуче.

Асіф зазначив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності. За його словами, країна застосує свій арсенал ядерної зброї тільки в тому разі, якщо "виникне пряма загроза її існуванню".