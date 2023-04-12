ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пакистан в апреле передаст Украине 230 контейнеров с военным снаряжением, - СМИ

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 15:45
Пакистан в апреле передаст Украине 230 контейнеров с военным снаряжением, - СМИ Фото: Пакистан в апреле передаст Украине 230 контейнеров с военным снаряжением (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пакистан в апреле отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Два корабля MV Bokram и MV Kherson с военной помощью выйдут из порта Карачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Источники издания сообщили, что суда, перевозящие оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют американские и европейские флаги. Порты в Польше и Германии являются основными воротами для передачи оружия из Пакистана, включая танки и ракеты.

Издание отмечает, что Пакистан помогает Украине даже тогда, когда она просит помощи у России для модернизации авиационных двигателей.

Напомним, ранее премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пакистан Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно