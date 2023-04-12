Пакистан в апреле передаст Украине 230 контейнеров с военным снаряжением, - СМИ

Пакистан в апреле отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Два корабля MV Bokram и MV Kherson с военной помощью выйдут из порта Карачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times .

Источники издания сообщили, что суда, перевозящие оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют американские и европейские флаги. Порты в Польше и Германии являются основными воротами для передачи оружия из Пакистана, включая танки и ракеты.

Издание отмечает, что Пакистан помогает Украине даже тогда, когда она просит помощи у России для модернизации авиационных двигателей.

Напомним, ранее премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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