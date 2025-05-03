Пакистан "грає м'язами" перед Індією: запустив ракету на тлі загрози війни

Пакистанська армія провела випробування ракети далекого радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Financial Express .

Так, пакистанські військові заявили про успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Abdali. За інформацією Financial Express, вона може бити по цілях на відстані 450 кілометрів. Я к пояснили пакистанські військові, навчання мали на меті перевірити навігаційну систему та маневрені характеристики зброї.

Випробування ракети відбулися в рамках навчань INDUS - так в Пакистані називають річку Інд, доступ до якої перекрила Індія після інциденту в Кашмірі.

Bloomberg зауважує, що випробування ракети Пакистаном відбулися через декілька днів після того, як індійські військові кораблі провели випробувальні запуски ракет, щоб також "пограти м'язами" та показати здатність уражати віддалені цілі.

Офіційно Індія ще не реагувала на пакистанські випробування. Але неназвані індійські чиновники заявили Bloomberg, що пуск ракети - провокація, яка призведе до подальшого загострення конфлікту.