Пакистан "играет мышцами" перед Индией: запустил ракету на фоне угрозы войны

Пакистанская армия провела испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Кашмир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Financial Express .

Так, пакистанские военные заявили об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля-земля" Abdali. По информации Financial Express, она может бить по целям на расстоянии 450 километров. Как пояснили пакистанские военные, учения имели целью проверить навигационную систему и маневренные характеристики оружия.

Испытания ракеты состоялись в рамках учений INDUS - так в Пакистане называют реку Инд, доступ к которой перекрыла Индия после инцидента в Кашмире.

Bloomberg отмечает, что испытания ракеты Пакистаном состоялись через несколько дней после того, как индийские военные корабли провели испытательные запуски ракет, чтобы также "поиграть мышцами" и показать способность поражать удаленные цели.

Официально Индия еще не реагировала на пакистанские испытания. Но неназванные индийские чиновники заявили Bloomberg, что пуск ракеты - провокация, которая приведет к дальнейшему обострению конфликта.