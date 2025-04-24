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Пакистан готовий вжити заходів проти Індії у разі ескалації, - NYT

Ілюстративне фото: Пакистан може вжити заходів проти Індії у разі ескалації (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Пакистанська влада посилює заходи безпеки у зв'язку з можливою військовою реакцією Індії на нещодавній теракт у Кашмірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, високопоставлений представник пакистанської служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, заявив, що Пакистан обережно ставитиметься до будь-якої ескалації напруженості, але припинятиме вторгнення Індії, якщо вони відбудуться.

Наразі представники пакистанських сил безпеки заявили, що наразі не зафіксовано незвичайної активності з боку індійської армії.

Водночас міжнародні спостерігачі попереджають про ризик прорахунків і можливої ескалації ситуації, що може призвести до небажаних наслідків для обох сторін.

Конфлікт між Індією та Пакистаном

Днями в індійській провінції Кашмір бойовики напали на туристів у гірському регіоні. Було вбито щонайменше двадцять п'ять людей.

На ці події вже відреагувала й Україна, яка засудила насильство. Детальніше про ситуацію та реакцію Києва, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А ось сьогодні Індія вирішила вийти з історичного Договору про води Інду, а натомість Пакистан пригрозив Індії війною. Все, що відомо наразі про загострення ситуації та взаємні обмеження між країнами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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