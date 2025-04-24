Пакистан готовий вжити заходів проти Індії у разі ескалації, - NYT

Як пише видання, високопоставлений представник пакистанської служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, заявив, що Пакистан обережно ставитиметься до будь-якої ескалації напруженості, але припинятиме вторгнення Індії, якщо вони відбудуться.

Наразі представники пакистанських сил безпеки заявили, що наразі не зафіксовано незвичайної активності з боку індійської армії.

Водночас міжнародні спостерігачі попереджають про ризик прорахунків і можливої ескалації ситуації, що може призвести до небажаних наслідків для обох сторін.