Пакистан не делает для США ничего, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявил, что финансирование Пакистану будет урезано

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Пакистан в том, что страна ничего не делает для Штатов, в связи с чем целесообразно прекратить ее финансирование. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Подчеркнем, что Трамп выступил в защиту решения его администрации урезать часть средств, выделяемых Исламабаду в качестве военной помощи.

"Конечно, мы должны были схватить Усаму бен Ладена задолго до того, как мы это сделали. Я обратил на него внимание в своей книге как раз перед атакой на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон пропустил его удар. Мы заплатили Пакистану миллиарды долларов, и они не сказали нам о том, что он живет на их территории. Дураки!" - написал президент США.

По словам Трампа, Пакинстан "возьмет наши деньги и ничего не сделает для нас".

"Мы больше не будем платить Пакистану миллиарды долларов, потому что они возьмут наши деньги и ничего не сделают для нас, Бин Ладен - один яркий пример, а Афганистан - другой . Они были всего лишь одной из многих стран, которые брали у США, ничего не давая взамен. Это конец!" - заявил он.

Напомним, в начале сентября в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не намерены выделять Пакистану военную помощь, поскольку он продемонстрировал недостаточную вовлеченность в борьбу против террористических группировок. В Минобороны США сообщали, что теперь 300 млн долларов, предназначавшихся в рамках программы по поддержке Пакистана в борьбе с терроризмом, будут направлены на иные цели.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе Штаты приняли решение сократить свою помощь Пакистану из-за отказа в сотрудничестве по борьбе с терроризмом.

Подчеркнем также, Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они занимаются укрывательством террористов и содействием антиамериканским элементам, и при этом получают финансовую помощь со стороны США.