Пакистан не робить для США нічого, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявив, що фінансування Пакистану буде урізано

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Пакистан у тому, що країна нічого не робить для Штатів, у зв'язку з чим доцільно припинити її фінансування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Підкреслимо, що Трамп виступив на захист рішення його адміністрації урізати частину коштів, що виділяються Ісламабаду в якості військової допомоги.

"Звичайно, ми повинні були схопити Усаму бен Ладена задовго до того, як ми це зробили. Я звернув на нього увагу в своїй книзі якраз перед атакою на Всесвітній торговий центр. Президент Клінтон пропустив його удар. Ми заплатили Пакистану мільярди доларів, і вони не сказали нам про те, що він живе на їх території. Дурні!" - написав президент США.

За словами Трампа, Пакінстан "візьме наші гроші і нічого не зробить для нас".

"Ми більше не будемо платити Пакистану мільярди доларів, тому що вони візьмуть наші гроші і нічого не зроблять для нас, Бін Ладен - один яскравий приклад, а Афганістан - інший. Вони були всього лише однією з багатьох країн, які брали у США, нічого не даючи взамін. Це кінець!" - заявив він.

Нагадаємо, на початку вересня у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не мають наміру виділяти Пакистану військову допомогу, оскільки він продемонстрував недостатню залученість у боротьбу проти терористичних угруповань. У Міноборони США повідомляли, що тепер 300 млн доларів, що призначалися у рамках програми з підтримки Пакистану в боротьбі з тероризмом, будуть спрямовані на інші цілі.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні Штати прийняли рішення скоротити свою допомогу Пакистану через відмову у співпраці з боротьби з тероризмом.

Підкреслимо також, Трамп звинуватив владу Пакистану в тому, що вони займаються приховуванням терористів і сприянням антиамериканським елементам, і при цьому отримують фінансову допомогу з боку США.