"Пакунки малюка" з початку року отримали понад 47 тисяч сімей, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що "пакунки малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей. А понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки.

Про це вона заявила у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"З початку поточного року понад 47 тисяч сімей отримали "пакунки малюка", а більше 76 тисяч сімей отримали гроші на соціальні картки. Мережа магазинів, де можна придбати дитячі товари за соціальними картками, постійно розширюється", - зазначила міністр. Лазебна підкреслила, що зараз це майже 4 тисячі магазинів, з яких 222 - інтернет-магазини.