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"Пакунки малюка" з початку року отримали понад 47 тисяч сімей, - Лазебна

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 10:32
"Пакунки малюка" з початку року отримали понад 47 тисяч сімей, - Лазебна Фото: глава Мінсоцполітики Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що "пакунки малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей. А понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки.

Про це вона заявила у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"З початку поточного року понад 47 тисяч сімей отримали "пакунки малюка", а більше 76 тисяч сімей отримали гроші на соціальні картки. Мережа магазинів, де можна придбати дитячі товари за соціальними картками, постійно розширюється", - зазначила міністр.

Лазебна підкреслила, що зараз це майже 4 тисячі магазинів, з яких 222 - інтернет-магазини.

Нагадаємо, в Україні відновили закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо: 14 квітня закон набрав чинності.

Раніше на законодавчому рівні не було закріплено орган, відповідальний за призначення і виплату допомоги "пакет малюка". Цей закон закріплює повноваження з призначення і виплати такого виду держдопомоги органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні в кінці березня Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні.

Так, "пакети малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламент схвалив закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

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