Пакет "тяжелых для России" санкций от ЕС уже готов, - Кулеба

Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - отметил Кулеба.
Также известно, что Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - написал Кулеба.
Напомним, что Евросоюз отправил России ответ на гарантии безопасности. Страны призвали РФ к деэскалации.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в "серый" список налоговых юрисдикций. Вопрос об этом решится в конце месяца.