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Пакет "тяжелых для России" санкций от ЕС уже готов, - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - отметил Кулеба.

Также известно, что Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - написал Кулеба.

Напомним, что Евросоюз отправил России ответ на гарантии безопасности. Страны призвали РФ к деэскалации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в "серый" список налоговых юрисдикций. Вопрос об этом решится в конце месяца.

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