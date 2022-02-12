Пакет "тяжелых для России" санкций от ЕС уже готов, - Кулеба

По его словам, готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - отметил Кулеба.

Также известно, что Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - написал Кулеба.