Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно

Структурні проблеми МСЕК як інстанції існують на всіх рівнях та етапах цієї комісії. Часто там вимагають додаткові документи, люди також витрачають забагато часу на очікування в черзі. Часто МСЕК треба проходити військовим, щоб підтвердити або призначити їм інвалідність.
Під час лекції у Києві юристка правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Анна Пашкіна розповіла про особливості проходження МСЕК військовими, які документи треба з собою мати і як підготуватися заздалегідь, щоб процес рухався швидше. РБК-Україна розповідає головне, що треба знати про проходження МСЕК.
Медико-соціальну експертизу (МСЕК) проводять, щоб встановити ступінь стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, причини та часу їх настання, а також доопрацювання та затвердження індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.
Для проходження експертизи обов’язковим є надання відповідного пакету документів. Військовослужбовці повинні мати:
Кожна МСЕК проводить огляд хворого протягом 7 робочих днів із дня надходження направлення ЛКК та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. За наявності підстав для заочного проведення медико-соціальної експертизи комісія проводить експертизу протягом 3 робочих днів з дня надходження направлення ЛКК.
Наказ МОЗ від 05.09.2011 Nº 561 затверджує інструкцію, відповідно до якої встановлюються групи інвалідності, тобто цим документом встановлюється механізм визначення тієї чи іншої групи інвалідності.
При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд. Так само – і з індивідуальною програмою реабілітації.
Раніше у МОЗ заявили, що в рамках майбутньої реформи МСЕК мають перестати існувати, бо більшість процесів буде автоматизовано.
Також дружина ветерана розповіла, з чим стикаються військові на МСЕК і як мобілізованому швидше пройти військово-лікарську комісію.
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