Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно

Що таке МСЕК і коли туди треба йти військовим

Медико-соціальну експертизу (МСЕК) проводять, щоб встановити ступінь стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, причини та часу їх настання, а також доопрацювання та затвердження індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

Підставами для проходження МСЕК військовослужбовцем є:

травми, захворювання чи поранення, після яких відбулася значна втрата працездатності;

фізичне чи психічне здоров’я зазнало змін;

підозра на набуття групи інвалідності;

потреба у протезуванні;

контузія.

Як пройти МСЕК військовим. Алгоритм

отримати направлення від військової частини, ТЦК та СП або від сімейного лікаря; прийти до визначеної лікарні з цим направленням; пройти ЛКК та отримати направлення на МСЕК форми №008/о; пройти комісію МСЕК та отримати висновок.

Фото: Під час проходження МСЕК військовим часто доводиться довго сидіти в чергах (Getty Images)

Які документи потрібні

Для проходження експертизи обов’язковим є надання відповідного пакету документів. Військовослужбовці повинні мати:

направлення на МСЕК;

паспорт або ID-картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копію ідентифікаційного коду;

військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);

військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії;

свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного звʼязку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/0, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;

інші документи на вимогу МСЕК.

Кожна МСЕК проводить огляд хворого протягом 7 робочих днів із дня надходження направлення ЛКК та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. За наявності підстав для заочного проведення медико-соціальної експертизи комісія проводить експертизу протягом 3 робочих днів з дня надходження направлення ЛКК.

Як визначається група інвалідності

Наказ МОЗ від 05.09.2011 Nº 561 затверджує інструкцію, відповідно до якої встановлюються групи інвалідності, тобто цим документом встановлюється механізм визначення тієї чи іншої групи інвалідності.

Фото: Перед проходженням МСЕК треба підготувати низку документів (Суспільне Львів)

Особливості роботи МСЕК під час дії воєнного стану

Якщо людина не може прибути на огляд, рішення про встановлення інвалідності може бути прийняте заочно на підставі направлення ЛКК;

Комісії МСЕК працюють за екстериторіальним принципом, тобто незалежно від їхнього територіального розміщення, та проводять експертизи за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається;

Не застосовується пункт 5 Постанова КМУ №1317, який закріплює заборону заочного встановлення інвалідності за деякими видами діагнозів;

Якщо під час воєнного стану направлення особи на МСЕК не є можливим, то повторний огляд у такому разі переноситься на строк після припинення воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його скасування.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд. Так само – і з індивідуальною програмою реабілітації.