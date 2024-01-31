RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно

Фото: Военные в очереди на медицинскую комиссию (Getty Images)
Автор: Полина Гребеножко

Структурные проблемы МСЭК как инстанции существуют на всех уровнях и этапах этой комиссии. Часто там требуют дополнительные документы, люди также тратят слишком много времени на ожидания в очереди. Часто МСЭК нужно проходить военным, чтобы подтвердить или назначить им инвалидность.

Во время лекции в Киеве юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Анна Пашкина рассказала об особенностях прохождения МСЭК военными, какие документы нужно с собой иметь и как подготовиться заранее, чтобы процесс двигался быстрее. РБК-Украина рассказывает главное, что нужно знать о прохождении МСЭК.

Что такое МСЭК и когда туда нужно идти военным

Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится, чтобы установить степень устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их наступления, а также доработки и утверждения индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

Основания для прохождения МСЭК военнослужащим такие:

  • травмы, заболевания или ранения, после которых произошла значительная потеря трудоспособности;
  • физическое или психическое здоровье претерпело изменения;
  • подозрение на приобретение группы инвалидности;
  • потребность в протезировании;
  • контузия.

Как пройти МСЭК военным. Алгоритм

  1. получить направление от воинской части, ТЦК и СП или от семейного врача;
  2. прийти в определенную больницу с этим направлением;
  3. пройти ВКК и получить направление на МСЭК формы №008/о;
  4. пройти комиссию МСЭК и получить заключение.

Фото: Во время прохождения МСЭК военным часто приходится долго сидеть в очередях (Getty Images)

Какие документы нужны

Для прохождения экспертизы обязательно предоставление соответствующего пакета документов. Военнослужащие должны иметь:

  • направление на МСЭК;
  • паспорт или ID-карту с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • копию идентификационного кода;
  • военный билет или удостоверение офицера (копия);
  • военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписке из послужного списка) или их копии;
  • свидетельство о болезни или справка ВЛК, или выписка из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);
  • медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/0, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карту;
  • другие документы по требованию МСЭК.

Каждая МСЭК проводит осмотр больного в течение 7 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности. При наличии оснований для заочного проведения медико-социальной экспертизы комиссия проводит экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК.

Как определяется группа инвалидности

Приказ Минздрава от 05.09.2011 N 561 утверждает инструкцию, согласно которой устанавливаются группы инвалидности, то есть этим документом устанавливается механизм определения той или иной группы инвалидности.

Фото: Перед прохождением МСЭК нужно подготовить ряд документов (Общественное Львов)

Особенности работы МСЭК во время действия военного положения

  • Если человек не может прибыть на осмотр, решение об установлении инвалидности может быть принято заочно из направления ЛКК;
  • Комиссии МСЭК работают по экстерриториальному принципу, то есть независимо от их территориального размещения, и проводят экспертизы по направлению ЛКК независимо от места регистрации, проживания или пребывания обращающегося;
  • Не применяется пункт 5 Постановление КМУ №1317, закрепляющий запрет заочного установления инвалидности по некоторым видам диагнозов;
  • Если во время военного положения направление лица на МСЭК невозможно, то повторный осмотр в таком случае переносится на срок после прекращения военного положения, но не позднее 6 месяцев после его отмены.

При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр. Так же – и с индивидуальной программой реабилитации.

Ранее в Минздраве заявили, что в рамках предстоящей реформы МСЭК должны перестать существовать, потому что большинство процессов будет автоматизировано.

Также супруга ветерана рассказала, с чем сталкиваются военные на МСЭК и как мобилизованному быстрее пройти военно-врачебную комиссию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріветераниВооруженные силы Украинымедицинская помощь