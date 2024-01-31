Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно

Структурные проблемы МСЭК как инстанции существуют на всех уровнях и этапах этой комиссии. Часто там требуют дополнительные документы, люди также тратят слишком много времени на ожидания в очереди. Часто МСЭК нужно проходить военным, чтобы подтвердить или назначить им инвалидность.
Во время лекции в Киеве юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Анна Пашкина рассказала об особенностях прохождения МСЭК военными, какие документы нужно с собой иметь и как подготовиться заранее, чтобы процесс двигался быстрее. РБК-Украина рассказывает главное, что нужно знать о прохождении МСЭК.
Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится, чтобы установить степень устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их наступления, а также доработки и утверждения индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.
Для прохождения экспертизы обязательно предоставление соответствующего пакета документов. Военнослужащие должны иметь:
Каждая МСЭК проводит осмотр больного в течение 7 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности. При наличии оснований для заочного проведения медико-социальной экспертизы комиссия проводит экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК.
Приказ Минздрава от 05.09.2011 N 561 утверждает инструкцию, согласно которой устанавливаются группы инвалидности, то есть этим документом устанавливается механизм определения той или иной группы инвалидности.
При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр. Так же – и с индивидуальной программой реабилитации.
Ранее в Минздраве заявили, что в рамках предстоящей реформы МСЭК должны перестать существовать, потому что большинство процессов будет автоматизировано.
Также супруга ветерана рассказала, с чем сталкиваются военные на МСЭК и как мобилизованному быстрее пройти военно-врачебную комиссию.
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