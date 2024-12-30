Чи буде сніг на Новий рік: що кажуть синоптики

До Нового року в Україні зберігатиметься погода без істотних опадів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Якою може бути погода на Новий рік у різних областях

"До Нового року, до 31 грудня, в Україні зберігатиметься погода без істотних опадів. Подекуди - з туманами", - розповіла експерт.

Тим часом у вівторок, 31 грудня 2024 року, та в ніч на середу, 1 січня 2025 року, невеликий мокрий сніг імовірний:

у північних областях

у східних областях

у Волинській області

у Рівненській області

у Полтавській області

у Дніпропетровській області

У Києві та в Київській області місцями також може бути невеликий мокрий сніг.

"Решта областей все ж таки залишаються без опадів", - уточнила синоптик.

Водночас вона зауважила, що "шансів у цього мокрого снігу надовго затриматись" - немає.

"Лише трішки подекуди, ймовірно, він може "затриматись" на поверхнях. Але буде все одно танути", - додала Птуха.

Вона пояснила, що у цей період температура повітря вночі становитиме в середньому від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Однак вдень 31 грудня температура очікується на рівні від 0 до 6 градусів вище нуля (на півдні України - до +9 градусів за Цельсієм).

Представниця УкрГМЦ зауважила, що трішки прохолодніше буде у північній частині країни - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла (як в денні, так і в нічні години).

"Але 1 січня у нас - інтенсивний, скажімо так, "виніс тепла"... В Україні +3+8 градусів за Цельсієм у більшості областей в денні години... У південній частині та на Прикарпатті - до 11 градусів вище нуля", - розповіла Птуха.

"Класична" зима, за її словами, залишатиметься лише у Карпатах.

"Там вночі 2-7 градусів морозу. Вдень - близько нуля градусів. І сніговий покрив там, в принципі, буде утримуватись", - підсумувала синоптик.