Падение ВВП Украины замедлилось: в Минэкономики назвали причины

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в феврале 2023 года составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, "выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения в будущем и активизировал деятельность".

В частности, в феврале по сравнению с январем несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора, как дефицит электроэнергии, учитывая запуск девяти атомных блоков.

По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так в транспортной сфере произошло постепенное возобновление активности по всем ключевым видам транспорта,

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, постепенно адаптирующаяся к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, чувствительной к изменениям спроса.

Наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительной сфере. Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в том числе по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов, сообщили в министерстве.