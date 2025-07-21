Падіння винищувача на школу в Бангладеш: десятки загиблих та понад 100 поранених

У столиці Бангладеш - Дакці щонайменше 19 людей загинули та понад 100 отримали поранення внаслідок падіння навчального літака Повітряних сил країни на територію школи та коледжу Майлстоун у північному передмісті Уттари.

За офіційними даними, літак F-7 BGI, що вилетів близько 13:06 за місцевим часом, розбився під час навчального польоту. Пілот загинув на місці.

У Національному інституті опікової та пластичної хірургії повідомили, що понад 50 постраждалих, серед яких діти й дорослі, доставлені з опіками різного ступеня тяжкості.

Загальна кількість жертв може зрости через неоднорідність офіційних даних.

Свідки події розповідають про вибух і момент зіткнення літака з будівлею школи, де навчаються діти від 4 до 18 років.

Один з викладачів зазначив, що бачив, як літак врізався безпосередньо у будівлю, інший почув сильний вибух і побачив вогонь і дим.

Рятувальники шукають людей

На місці працюють дев’ять пожежних бригад і шість машин швидкої допомоги. Рятувальники розбирають обвуглені завали в пошуках живих, одночасно евакуюючи постраждалих.

Глава тимчасового уряду Мухаммад Юнус заявив, що буде проведено ретельне розслідування інциденту, а постраждалим нададуть всю необхідну допомогу.

Він також висловив співчуття родинам загиблих та закликав всі державні органи максимально швидко відреагувати на ситуацію.

У Бангладеш оголосили у вівторок день жалоби, а національний прапор приспущено по всій країні.