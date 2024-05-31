Падіння цін. Скільки коштує орендувати квартиру в Києві напередодні літа

Ближче до літа вартість оренди квартир в Києві знижується. Частина студентів будуть виїздити з міста після завершення навчання. Також в цілому на попит впливає стан війни і те, що багато людей виїхало за кордон, кажуть рієлтори.

Від чого залежать ціни на квартири в Києві

Вартість оренди квартир в Києві напередодні літа знижується. Як правило, ринок нерухомості активізується навесні та восени. А коли попит невисокий, то й ціни сильно не зростають, констатують фахівці ринку.

Втім, очікується, що попит на оренду квартир в Києві зросте ближче до осені, прогнозує ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.

"Ближче до вересня у столицю їдуть студенти, активно шукають квартири в оренду, і при підвищеному попиті ціни на житло можуть рости. Але під час війни багато змінилося. Важко прогнозувати, чи поїдуть масово студенти на навчальний рік, а багато жінок з дітьми виїхало за кордон", – каже фахівець.

Водночас через загострення війни відразу в кількох областях до Києва стало їхати вимушені переселенці. До столиці їдуть і для професійної реалізації та роботи. Запас коштів на купівлю квартири є далеко не в усіх, тому більшість орендує житло, каже рієлтор.

Фото: Вартість оренди квартир в Києві напередодні літа знижується (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім попиту, вартість оренди житла залежить від багатьох інших факторів, і при формуванні ціни вони грають роль всі в комплексі. Приміром, ціни залежать від:

Концепції і формату житлового комплексу;

Інфраструктури поруч з домом, наявність магазинів в пішій доступності;

Доступності транспорту, в тому числі метро;

Стану самого житла, планування і квадратури квартири.

Через війну всі ці фактори хоч і важливі, але під час війни на перше місце виходить питання безпеки, кажуть фахівці. Як тільки стається черговий ракетний удар, то відразу спадає інтерес в тому числі й до нерухомості.

Скільки коштує оренда житла в Києві

Судячи з оголошень на сайтах, ціни на оренду квартир в Києві дуже різні. Однак помітно, що ціни кардинально не зросли. На лівому березі Києва (наприклад, у Дніпровському і Деснянському районах) однокімнатну квартиру з простим косметичним ремонтом можна орендувати за 6-7 тисяч гривень. Щоправда, переважно зі старими меблями.

Серед бюджетних варіантів є двокімнатні квартири на Виноградарі за 7-8 тисяч гривень і на Оболоні – за 10 тисяч гривень на місяць. У Святошинському районі аналогічні варіанти коштують 7-10 тисяч залежно від стану житла і місця розташування будинку та віддаленості від станцій метро.

До слова, порівняно недорогі квартири можна знайти й на Печерську, який традиційно вважається дорогим районом. Зараз орендувати одно- або двокімнатну квартиру там можна за 10-15 тисяч гривень.

Фото: Приклади цін на квартири в Києві (скріншоти з сайту olx.ua)

"Затишна однокімнатна квартира в Подільському районі міста Києва по вулиці Новомостицька 2б в 9-поверховому будинку на 7 поверсі (гостинка),метраж 26/14/5.5 м2. Нові вікна, санвузол сумісний, лічильники, велика ванна, пральна машина, мікрохвильова піч (можуть поставити), двоспальний новий диван, квартира мебльована, є холодильник, плита газова. Вікна у двір-тихо, у дворі є велике паркомісце, поруч бювет. В будинку – новий ліфт. Добре розвинена інфраструктура поруч магазини, ринок, школи, садки", – пишуть в одному з оголошень.