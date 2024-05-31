Падение цен. Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве накануне лета

Ближе к лету стоимость аренды квартир в Киеве снижается. Часть студентов будут выезжать из города после завершения учебы. Также в целом на спрос влияет состояние войны и то, что многие выехали за границу, говорят риелторы.

От чего зависят цены на квартиры в Киеве

Стоимость аренды квартир в Киеве накануне лета снижается. Как правило, рынок недвижимости активизируется весной и осенью. А когда спрос невысокий, то и цены сильно не растут, констатируют специалисты рынка.

Впрочем, ожидается, что спрос на аренду квартир в Киеве вырастет ближе к осени, прогнозирует риэлтор и председатель Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.

"Ближе к сентябрю в столицу едут студенты, активно ищут квартиры в аренду, и при повышенном спросе цены на жилье могут расти. Но во время войны многое изменилось. Трудно прогнозировать, поедут ли массово студенты на учебный год, а многие женщины с детьми выехали за границу", – говорит специалист.

В то же время из-за обострения войны сразу в нескольких областях в Киев стали ехать вынужденные переселенцы. В столицу едут и для профессиональной реализации и работы. Запас средств на покупку квартиры далеко не у всех, поэтому большинство арендует жилье, говорит риелтор.

Фото: Стоимость аренды квартир в Киеве накануне лета снижается (Виталий Носач/РБК-Украина)

Помимо спроса, стоимость аренды жилья зависит от многих других факторов, и при формировании цены они играют роль все в комплексе. К примеру, цены зависят от:

Концепции и формата жилого комплекса;

Инфраструктуры рядом с домом; наличие магазинов в пешей доступности;

Доступность транспорта, в том числе метро;

Состояния самого жилья, планировки и квадратуры квартиры.

В результате все эти факторы хоть и важны, но во время войны на первое место выходит вопрос безопасности, говорят специалисты. Как только происходит очередной ракетный удар, то сразу спадает интерес в том числе и к недвижимости.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве

Судя по объявлениям на сайтах, цены на аренду квартир в Киеве очень разные. Однако примечательно, что цены кардинально не выросли. На левом берегу Киева (например, в Днепровском и Деснянском районах) однокомнатную квартиру с простым косметическим ремонтом можно арендовать за 6-7 тысяч гривен. Правда, преимущественно со старой мебелью.

Среди бюджетных вариантов есть двухкомнатные квартиры на Виноградаре за 7-8 тысяч гривен и на Оболони – за 10 тысяч гривен в месяц . В Святошинском районе аналогичные варианты стоят 7-10 тысяч в зависимости от состояния жилья и месторасположения дома и удаленности от станций метро.

К слову, сравнительно недорогие квартиры можно найти и на Печерске, традиционно считающемся дорогим районом. Сейчас арендовать одно- или двухкомнатную квартиру там можно за 10-15 тысяч гривен.

Фото: Примеры цен на квартиры в Киеве (скриншоты с сайта olx.ua)

"Уютная однокомнатная квартира в Подольском районе города Киева по улице Новомостицкая 2б в 9-этажном доме на 7 этаже (гостиница), метраж 26/14/5.5 м2. Новые окна, санузел совместимый, счетчики, большая ванна, стиральная машина, микроволновка могут поставить), двуспальный новый диван, квартира меблированная, есть холодильник, плита газовая. Окна во двор-тихо, во дворе есть большое паркоместо, рядом бювет. В доме – новый лифт. Хорошо развитая инфраструктура рядом магазины, рынок, школы, садики", – пишут в одном из объявлений.