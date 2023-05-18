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Падіння цін призупинилося: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

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Україна, Четвер 18 травня 2023 15:52
Падіння цін призупинилося: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на дизель упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні 18 травня 2023 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав, бензин без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,22 гривні за літр (0,00 гривні), на дизельне пальне 43,87 гривні за літр (-0,01 гривні), на автогаз 21,85 гривні за літр (+0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Падіння цін призупинилося: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent впали до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.

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Ціни на бензин
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