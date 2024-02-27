Падіння цін за два роки. У скільки обійдеться оренда квартири в Харкові

Ринок оренди квартир в Харкові: основні тенденції

Ціни на квартири у Харкові через війну значно знизилися, і зараз навіть у центрі міста без особливих зусиль в пошуках можна орендувати житло з хорошим ремонтом за 5-6 тисяч гривень на місяць, кажуть фахівці ринку у розмові з РБК-Україна.

Загалом за час війни ринок оренди знизився приблизно на половину, і зараз є багато варіантів житла за помірну ціну, розповідає Ігор Ткаченко, керівник агентства нерухомості "Європейське".

"Якщо до повномасштабної війни певна квартира коштувала, скажімо, 10 тисяч гривень на місяць, то зараз таку саму можна орендувати за 5-6. Останнім часом не відбувається ні кардинального зниження ціни, ні підвищення", – каже експерт.

За його словами, ринок оренди може пожвавитись вже навесні, бо багатьом взимку складно було "тягнути" досить високу комуналку.

Фото: Будівництво житла в Харкові під час війни (facebook.com/gs1kharkov)

З іншого боку, позитивним моментом є те, що у Харкові багато житла відбудовується, і це вселяє надію у те, що до міста повернеться ще більше людей, а сам ринок в майбутньому відновиться, говорить співрозмовник.

Скільки коштує орендувати квартиру у Харкові

За даними Dim Ria, ціни на оренду квартир у Харкові, в порівнянні з минулим роком, в більшості районів знижуються. Аналітики наводять дані, за якими у 36 мікрорайонів ціни зменшились, у 17 мікрорайонах ціни збільшились, а у 29 – залишилися без змін.

Середні ціни за оренду житла у різних районах міста станом на другу половину лютого такі:

Однокімнатні: 5 935 грн;

5 935 грн; Двокімнатні: 5 975;

5 975; Трикімнатні: 8 109 грн;

8 109 грн; Чотирьохкімнатні: 5 005 грн.

Фото: Статистика зміни цін на оренду по мікрорайонах Харкова за останній місяць (dom.ria.com)

Фото: Як змінювалися ціни (dom.ria.com)

Середні ціни в районах Харкова за даними Dim Ria:

Індустріальний район: 6 014 грн;

6 014 грн; Основ’янський: 7 993 грн;

7 993 грн; Немишлянський: 6 014;

6 014; Новобаварський: 7 488 грн;

7 488 грн; Салтівський: 5 704 грн;

5 704 грн; Холодногірський: 6 014;

6 014; Слобідській: 6 984 грн;

6 984 грн; Київський: 6 984 грн;

6 984 грн; Шевченківський: 7 993 грн.

Фото: Приклади цін на оренду квартир у деяких районах Одеси (скриншот із сайтів olx.ua, dom.ria.com)