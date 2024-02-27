Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Рынок аренды квартир в Харькове: основные тенденции

Цены на квартиры в Харькове из-за войны значительно снизились, и сейчас даже в центре города без особого труда в поисках можно арендовать жилье с хорошим ремонтом за 5-6 тысяч гривен в месяц, говорят специалисты рынка в разговоре с РБК-Украина.

В целом за время войны рынок аренды снизился примерно на половину, и сейчас есть много вариантов жилья за умеренную цену, рассказывает Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".

"Если до полномасштабной войны определенная квартира стоила, скажем, 10 тысяч гривен в месяц, то сейчас такую же можно арендовать за 5-6. В последнее время не происходит ни кардинального снижения цены, ни повышения", – говорит эксперт.

По его словам, рынок аренды может оживиться уже весной, потому что многим зимой сложно было "тянуть" достаточно высокую коммуналку.

Фото: Строительство жилья в Харькове во время войны (facebook.com/gs1kharkov)

С другой стороны, положительным моментом является то, что в Харькове много жилья отстраивается, и это внушает надежду, что в город вернется еще больше людей, а сам рынок в будущем восстановится, говорит собеседник.

Сколько стоит арендовать квартиру в Харькове

По данным Dim Ria, цены на аренду квартир в Харькове по сравнению с прошлым годом в большинстве районов снижаются. Аналитики приводят данные, по которым в 36 микрорайонов цены снизились, в 17 микрорайонах цены увеличились, а в 29 – остались без изменений.

Средние цены за аренду жилья в разных районах города по состоянию на вторую половину февраля таковы:

Однокомнатные: 5 935 грн;

5 935 грн; Двухкомнатные: 5 975;

5 975; Трехкомнатные: 8 109 грн;

8 109 грн; Четырехкомнатные: 5 005 грн.

Фото: Статистика изменения цен на аренду по микрорайонам Харькова за последний месяц (dom.ria.com)

Фото: Как менялись цены (dom.ria.com)

Средние цены в районах Харькова по данным Dim Ria:

Индустриальный район: 6014 грн;

6014 грн; Основянский: 7 993 грн;

7 993 грн; Немышлянский: 6014;

6014; Новобаварский: 7 488 грн;

7 488 грн; Салтовский: 5 704 грн;

5 704 грн; Холодногорский: 6014;

6014; Слободской: 6 984 грн;

6 984 грн; Киевский: 6 984 грн;

6 984 грн; Шевченковский: 7 993 грн.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайтов olx.ua, dom.ria.com)