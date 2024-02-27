RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Фото: Отстройка жилья в Харькове (facebook.com/gs1kharkov)
Автор: Катерина Гончарова

Война кардинально повлияла на рынок недвижимости Харькова. Из-за постоянной ракетной опасности и обстрелов из города выехали многие люди. Это привело к понижению цен за аренду квартир. Но немало людей все же вернулось в родной город, также здесь много переселенцев, и им нужно решить жилищный вопрос.

За сколько можно арендовать квартиру в Харькове сейчас, читайте в материале РБК-Украина.

Рынок аренды квартир в Харькове: основные тенденции

Цены на квартиры в Харькове из-за войны значительно снизились, и сейчас даже в центре города без особого труда в поисках можно арендовать жилье с хорошим ремонтом за 5-6 тысяч гривен в месяц, говорят специалисты рынка в разговоре с РБК-Украина.

В целом за время войны рынок аренды снизился примерно на половину, и сейчас есть много вариантов жилья за умеренную цену, рассказывает Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".

"Если до полномасштабной войны определенная квартира стоила, скажем, 10 тысяч гривен в месяц, то сейчас такую же можно арендовать за 5-6. В последнее время не происходит ни кардинального снижения цены, ни повышения", – говорит эксперт.

По его словам, рынок аренды может оживиться уже весной, потому что многим зимой сложно было "тянуть" достаточно высокую коммуналку.

Фото: Строительство жилья в Харькове во время войны (facebook.com/gs1kharkov)

С другой стороны, положительным моментом является то, что в Харькове много жилья отстраивается, и это внушает надежду, что в город вернется еще больше людей, а сам рынок в будущем восстановится, говорит собеседник.

Сколько стоит арендовать квартиру в Харькове

По данным Dim Ria, цены на аренду квартир в Харькове по сравнению с прошлым годом в большинстве районов снижаются. Аналитики приводят данные, по которым в 36 микрорайонов цены снизились, в 17 микрорайонах цены увеличились, а в 29 – остались без изменений.

Средние цены за аренду жилья в разных районах города по состоянию на вторую половину февраля таковы:

  • Однокомнатные: 5 935 грн;
  • Двухкомнатные: 5 975;
  • Трехкомнатные: 8 109 грн;
  • Четырехкомнатные: 5 005 грн.

Фото: Статистика изменения цен на аренду по микрорайонам Харькова за последний месяц (dom.ria.com)

Фото: Как менялись цены (dom.ria.com)

Средние цены в районах Харькова по данным Dim Ria:

  • Индустриальный район: 6014 грн;
  • Основянский: 7 993 грн;
  • Немышлянский: 6014;
  • Новобаварский: 7 488 грн;
  • Салтовский: 5 704 грн;
  • Холодногорский: 6014;
  • Слободской: 6 984 грн;
  • Киевский: 6 984 грн;
  • Шевченковский: 7 993 грн.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайтов olx.ua, dom.ria.com)

Напомним, привлекательным городом для покупки жилья всегда была и Одесса. Сейчас квартиру в городе можно купить по выгодным ценам. Мы писали, сколько стоит самое дешевое жилье в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціниквартириХарьковЖильеАренда недвижимости