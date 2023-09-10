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Падіння "шахеду" в Румунії: Бухарест викликав повіреного РФ "на килим"

Фото: Падіння "шахеду" в Румунії: Бухарест викликав повіреного РФ "на килим" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На території Румунії виявили уламки ще одного російського дрона. Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Росії "на килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня, російські терористи вкотре вдались до атаки дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області. 

Через деякий час Міністерство закордонних справ заявило, що  БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім, румунські МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували. Також вищезгадану інформацію заперечив президент Клаус Йоганніс, втім. Пізніше він визнав інцидент.

Вчора, 9 вересня, Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові.

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