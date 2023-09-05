Падіння російського безпілотника у Румунії: аналітики встановили місце
OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GeoConfirmed у Twitter.
Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час чергової атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України.
Фото: точка падіння "Шахеда" у Румунії на карті (twitter.com/GeoConfirmed)
Ця точка знаходиться на відстані менш ніж півтора кілометра від села Плауру.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну в ніч проти 4 вересня. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Для своєї атаки окупанти використовували дрони-камікадзе "Шахед".
Згодом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські безпілотники впали на території Румунії, яка є країною НАТО.
Таку інформацію вже заперечили Міноборони, МЗС, а також президент Румунії Клаус Йоганніс.
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