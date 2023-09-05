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Падіння російського безпілотника у Румунії: аналітики встановили місце

Вівторок 05 вересня 2023 22:25
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Падіння російського безпілотника у Румунії: аналітики встановили місце Ілюстративне фото: аналітики встановили місце падіння російського безпілотника у Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GeoConfirmed у Twitter.

Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час чергової атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України.

Падіння російського безпілотника у Румунії: аналітики встановили місцеФото: точка падіння "Шахеда" у Румунії на карті (twitter.com/GeoConfirmed)

Ця точка знаходиться на відстані менш ніж півтора кілометра від села Плауру.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну в ніч проти 4 вересня. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Для своєї атаки окупанти використовували дрони-камікадзе "Шахед".

Згодом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські безпілотники впали на території Румунії, яка є країною НАТО.

Таку інформацію вже заперечили Міноборони, МЗС, а також президент Румунії Клаус Йоганніс.

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