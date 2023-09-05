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Падение российского беспилотника в Румынии: аналитики установили место

Вторник 05 сентября 2023 22:25
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Падение российского беспилотника в Румынии: аналитики установили место Иллюстративное фото: аналитики установили место падения российского беспилотника в Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку одного из приграничных сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GeoConfirmed в Twitter.

Аналитики обнаружили точку в румынском поле, где, вероятно, упал российский беспилотник во время очередной атаки страны-агрессора на портовую инфраструктуру Украины.

Падение российского беспилотника в Румынии: аналитики установили местоФото: точка падения "Шахеда" в Румынии на карте (twitter.com/GeoConfirmed)

Эта точка находится на расстоянии менее чем полтора километра от села Плауру.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину в ночь на 4 сентября. Их целью стала портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. Для своей атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе “Шахед”.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российские беспилотники упали на территории Румынии, которая является страной НАТО.

Такую информацию уже опровергли Минобороны, МИД, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.

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