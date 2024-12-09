Падіння режиму Асада у Сирії підвищує шанси на припинення вогню у Газі, - ЗМІ

Як пише видання, високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена на брифінгу для журналістів припустив, що повалення сирійського диктатора Башара Асада повстанцями в Сирії підвищує шанси на досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

Він заявив, що події в Сирії "кардинально змінили баланс сил" у регіоні, маючи на увазі ослаблення Ірану та його поплічників. У зв'язку з цим США активізують зусилля щодо укладення угоди щодо Гази.

The Times of Israel пише, що США кілька разів за останній рік припускали, що різні події в регіоні, включаючи вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара та припинення вогню в Лівані - відкривають вікна для укладання угоди про заручників. Однак переговори поки що не принесли плодів.

Зокрема, ХАМАС відмовився відступити від своїх вимог остаточного припинення війни і виведення ізраїльських військ з Гази в обмін на звільнення 100 заручників, що залишилися, а Ізраїль наполягає на тому, що погодиться тільки на тимчасове припинення вогню разом з тим, яке дозволить йому на початковому етапі зберегти присутність військ у Газі.

Незважаючи на це, повалення Асада, за словами чиновника США, створило новий баланс сил у Сирії, який "набагато більше відповідає американським інтересам". Він припускає, що "фундаментальна зміна" вплине на розрахунки Ірану, знову попередивши, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

Також чиновників повідомив, що адміністрація Байдена провела плідні переговори з перехідною командою Трампа з цього питання, і обидві сторони дійшли єдиної думки.

"США підтримують свободу дій Ізраїлю проти іранських мереж у Сирії після падіння режиму Асада", - додав він.