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Падіння ракети у Молдові: поліція порушила кримінальну справу

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Вівторок 06 грудня 2022 15:58
Падіння ракети у Молдові: поліція порушила кримінальну справу Ілюстративне фото: поліція Молдови порушила кримінальну справу через падіння ракети (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Іван Носальський

Прикордонна поліція Молдови порушила кримінальну справу після того, як на півночі країни впала ракета.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

"Прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку, відповідно до закону, передадуть до прокуратури", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами продовжує розслідувати кримінальну справу, яку відкрили через російські ракети, що перетнули повітряний простір країни 10 жовтня.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що під час російського масованого удару по Україні на території Молдови біля міста Бричани впала ракета.

Пізніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що ракета, що впала, точно має відношення до Російської Федерації.

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