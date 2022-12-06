Падіння ракети у Молдові: поліція порушила кримінальну справу

Прикордонна поліція Молдови порушила кримінальну справу після того, як на півночі країни впала ракета.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

"Прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку, відповідно до закону, передадуть до прокуратури", - сказано у повідомленні відомства. При цьому прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами продовжує розслідувати кримінальну справу, яку відкрили через російські ракети, що перетнули повітряний простір країни 10 жовтня.