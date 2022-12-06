Падение ракеты в Молдове: полиция возбудила уголовное дело

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело после того, как на севере страны упала ракета.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Молдовы.

"Пограничная полиция завела уголовное дело, которое, в соответствии с законом, передадут в прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства. При этом прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследовать уголовное дело, которое открыли из-за российских ракет, пересекших воздушное пространство страны 10 октября.