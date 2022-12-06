ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Падение ракеты в Молдове: полиция возбудила уголовное дело

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 15:58
Падение ракеты в Молдове: полиция возбудила уголовное дело Иллюстративное фото: полиция Молдовы возбудила уголовное дело из-за падения ракеты (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Иван Носальский

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело после того, как на севере страны упала ракета.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Молдовы.

"Пограничная полиция завела уголовное дело, которое, в соответствии с законом, передадут в прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства.

При этом прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследовать уголовное дело, которое открыли из-за российских ракет, пересекших воздушное пространство страны 10 октября.

Напомним, 5 декабря стало известно, что во время российского массированного удара по Украине на территории Молдовы возле города Бричаны упала ракета.

Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что упавшая ракета точно имеет отношение к Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Обстріл Война России против Украины ракетный удар
NEWS
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины