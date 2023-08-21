Падіння "Місяця-25" підірве космічне партнерство Китаю з Росією, - Bloomberg

Російський космічний корабель прагнув першим приземлитися поблизу Південного полюса Місяця, передбачуваного розташування спільної бази, про яку космічні агентства Китаю та Росії оголосили в 2021 році і домовилися побудувати разом.

У Яньхуа, головний конструктор великого китайського проекту з дослідження далекого космосу, очолив делегацію на космодром Східний на Далекому Сході Росії, щоб бути присутнім на запуску і обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами двох країн.

Тепер, коли місія закінчилася невдачею, повідомлення китайських ЗМІ про аварію були дуже рідкісними, а офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" опублікувало в неділю лише коротке повідомлення з п'яти пропозицій.

"Місяць-25" став першим російським космічним кораблем, який спробував здійснити посадку на Місяць після розпаду Радянського Союзу.

Космічний занепад РФ

Російська космічна програма перебуває у стагнації через корупцію, безгосподарність та санкції, сказав Брюс МакКлінток, керівник Ініціативи космічних підприємств RAND та старший науковий співробітник корпорації RAND. "Для Росії це дуже погано, - сказав він. Це був їхній довгоочікуваний, майже останній шанс відновити довіру, коли справа доходить до дослідження космосу".

Після вторгнення в Україну у лютому минулого року китайські ЗМІ применшують роль Росії у місячній базі.

На відміну від Росії, Китай досяг успіху у власній спробі випередити інших на Місяці, коли він став першою країною, яка посадила космічний корабель на зворотному боці астрономічного тіла в 2019 році. Через чотири роки місяцехід цієї місії Юйту-2 залишається активним.

Не привселюдно Китай уже визнає, що Росія має обмежену цінність як космічний партнер, сказав Павло Лузін, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду та дослідник космічної політики.

"Китай не зацікавлений у співпраці з Росією, тому що Росія нічого не може дати Китаю", - сказав він.

За словами Лузіна, хоча росіяни мали намір синхронізувати свої місячні місії з китайськими для більш ефективного використання ресурсів, оскільки дві країни працювали над створенням своєї спільної бази на південному полюсі Місяця, це не варіант.

"Можливість синхронізації була, але зараз це просто неможливо", - сказав Лузін.

Катастрофа в Росії дає можливість найбільшому азіатському супернику Китаю, Індії, яка тепер має шанс першою приземлитися на південному полюсі Місяця. Індійський Chandrayaan-3, запущений минулого місяця, має зробити спробу приземлення вже в середу.