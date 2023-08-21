Крушение "Луны-25" подорвет космическое партнерство Китая с Россией, - Bloomberg

Российский космический корабль стремился первым приземлиться вблизи Южного полюса Луны, предполагаемого местоположения совместной базы, о которой космические агентства Китая и России объявили в 2021 году и договорились построить вместе.

У Яньхуа, главный конструктор крупного китайского проекта по исследованию дальнего космоса, возглавил делегацию на космодром Восточный на Дальнем Востоке России, чтобы присутствовать на запуске и обсудить углубление сотрудничества между космическими программами двух стран.

Теперь, когда миссия закончилась неудачей, сообщения китайских СМИ о крушении были очень редкими, а официальное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало в воскресенье лишь краткое сообщение из пяти предложений.

"Луна-25" стала первым российским космическим кораблем, попытавшимся совершить посадку на Луну после распада Советского Союза.

Космический упадок РФ

Российская космическая программа находится в стагнации из-за коррупции, бесхозяйственности и санкций, сказал Брюс МакКлинток, руководитель Инициативы космических предприятий RAND и старший научный сотрудник корпорации RAND. "Для России это очень плохо, - сказал он. Это был их долгожданный, почти последний шанс восстановить доверие, когда дело доходит до исследования космоса".

После вторжения в Украину в феврале прошлого года китайские СМИ преуменьшают роль России в лунной базе.

В отличие от России, Китай преуспел в своей собственной попытке опередить других на Луне, когда он стал первой страной, которая посадила космический корабль на обратной стороне астрономического тела в 2019 году. Более четырех лет спустя луноход этой миссии Юйту-2 остается активный.

Не публично Китай уже признает, что Россия имеет ограниченную ценность как космический партнер, сказал Павел Лузин, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда и исследователь космической политики.

"Китай не заинтересован в сотрудничестве с Россией, потому что Россия ничего не может дать Китаю", - сказал он.

По словам Лузина, хотя русские намеревались синхронизировать свои лунные миссии с китайскими для более эффективного использования ресурсов, поскольку две страны работали над созданием своей совместной базы на южном полюсе Луны, это больше не вариант.

"Возможность синхронизации была, но сейчас это просто невозможно", - сказал Лузин.

Катастрофа в России дает возможность крупнейшему азиатскому сопернику Китая, Индии, у которой теперь есть шанс первой приземлиться на южном полюсе Луны. Индийский Chandrayaan-3, запущенный в прошлом месяце, должен совершить попытку приземления уже в среду.