Падіння літака Пригожина: пропагандисти повідомляють про теракт

Причиною падіння літака, пасажиром якого вважався засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, нібито міг бути теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Одна з версій падіння літака, серед пасажирів якого значився Євген Пригожин, - теракт на борту", - пишуть пропагандисти.

Вони уточнюють, що таку інформацію зараз перевіряють спецслужби.

Аварія літака в Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Очевидці розповідали, що причиною падіння літака стала робота протиповітряної оборони. Вони чули на місці події два вибухи.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.