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Падіння літака Пригожина: експерт спрогнозував, яка версія стане в РФ офіційною

Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Росія, ймовірно, офіційно заявить, що причиною падіння літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина нібито стала технічна несправність.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Я майже впевнений, що вони скажуть, що через західні санкції проти російської авіації не було доступу до якихось запчастин і деталей. Тому літак у повітрі спалахнув, вибухнув, упав і так далі", - зазначив він.

За словами Мусієнка, офіційна версія складатиметься з подібних тверджень.

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. На його борту було сім пасажирів і троє пілотів, всі загинули.

Після цього в мережі почала з'являтись інформація, що літак належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, а сам він був пасажиром.

Наразі є три основні версії: збиття системами протиповітряної оборони, підрив вибухового пристрою всередині літака та технічна несправність.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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