Падіння курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта в Україні 8 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,20 гривень за долар. Курс євро також не змінився - 41,75 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 8 грудня становить 38,5232 грн за євро (+0,0366 грн).

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

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