Падение курса доллара остановилось: сколько стоит валюта в Украине 8 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 декабря 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,20 гривен за доллар. Курс евро также не изменился - 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 декабря составляет 38,5232 гривен за евро (+0,0366 грн).

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.

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