Падіння курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта в Україні 8 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 8 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,20 гривень за долар. Курс євро також не змінився - 41,75 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,55 грн (39,55 – 7 грудня)
- продаж – 40,20 грн (40,20 – 7 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,80 грн (40,80 – 7 грудня),
- продаж – 41,75 грн (41,75 – 7 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 7 грудня),
- продаж – 8,95 грн (8,95 – 7 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 8 грудня становить 38,5232 грн за євро (+0,0366 грн).
Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.
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