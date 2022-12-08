ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Падіння курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта в Україні 8 грудня

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 грудня 2022 11:07
Падіння курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта в Україні 8 грудня Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,20 гривень за долар. Курс євро також не змінився - 41,75 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,55 грн (39,55 – 7 грудня)
  • продаж – 40,20 грн (40,20 – 7 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,80 грн (40,80 – 7 грудня),
  • продаж – 41,75 грн (41,75 – 7 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 7 грудня),
  • продаж – 8,95 грн (8,95 – 7 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 8 грудня становить 38,5232 грн за євро (+0,0366 грн).

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни