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Падение курса доллара остановилось: сколько стоит валюта в Украине 8 декабря

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 11:07
Падение курса доллара остановилось: сколько стоит валюта в Украине 8 декабря Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 декабря 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,20 гривен за доллар. Курс евро также не изменился - 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,55 - 7 декабря)
  • продажа - 40,20 грн (40,20 - 7 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,80 грн (40,80 - 7 декабря),
  • продажа - 41,75 грн (41,75 - 7 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 7 декабря),
  • продажа - 8,95 грн (8,95 - 7 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 декабря составляет 38,5232 гривен за евро (+0,0366 грн).

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.

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