Падіння курсу долара триває: скільки коштує валюта в Україні 13 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,85 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 13 лютого становить 39,0644 грн. за євро (-0,3182 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні щодо долара. НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилися на валютному ринку.

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