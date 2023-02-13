Падение курса доллара продолжается: сколько стоит валюта в Украине 13 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 42,85 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,50 грн (39,50 - 10 февраля)
- продажа - 40,10 грн (40,15 - 10 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,90 грн (42,00 - 10 февраля),
- продажа - 42,85 грн (43,00 - 10 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 10 февраля),
- продажа - 9,15 грн (9,15 - 10 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 13 февраля составляет 39,0644 гривен за евро (-0,3182 грн).
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.
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