Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 4 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро впав на 30 копійок до 40,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 4 квітня становить 39,761 грн за євро (+0,0237 грн).

Нагадаємо, за березень українці скоротили купівлю валюти в банках до 424,3 млн доларів. Загалом з початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

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