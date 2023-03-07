Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 7 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,35 грн (38,45 – 6 березня)
- продаж – 38,85 грн (39,05 – 6 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,30 грн (40,40 – 6 березня),
- продаж – 41,10 грн (41,20 – 6 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,40 грн (8,40 – 6 березня),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 6 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 березня становить 38,9126 грн за євро (+0,1078 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращала. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .