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Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 12:05
Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,35 грн (38,45 – 6 березня)
  • продаж – 38,85 грн (39,05 – 6 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,40 – 6 березня),
  • продаж – 41,10 грн (41,20 – 6 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 6 березня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 6 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 березня становить 38,9126 грн за євро (+0,1078 грн).

Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращала. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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