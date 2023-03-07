Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,35 грн (38,45 – 6 березня)

продаж – 38,85 грн (39,05 – 6 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,30 грн (40,40 – 6 березня),

продаж – 41,10 грн (41,20 – 6 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 6 березня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 6 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 березня становить 38,9126 грн за євро (+0,1078 грн).