Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 7 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 7 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,35 грн (38,45 - 6 марта)
- продажа - 38,85 грн (39,05 - 6 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,30 грн (40,40 - 6 марта),
- продажа - 41,10 грн (41,20 - 6 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,40 - 6 марта),
- продажа - 8,90 грн (8,90 - 6 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 7 марта составляет 38,9126 гривен за евро (+0,1078 грн).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.
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