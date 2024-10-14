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Падіння Калініної та "похмілля" Стародубцевої: де українки в новому рейтингу топ-тенісисток

Фото: Ангеліна Калініна покинула топ-50 планети (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські спортсменки Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева погіршили становище в першій сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Марта Костюк залишилася першою ракеткою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національна лідерка зберегла 17-те місце в світовому рейтингу. Переважна більшість її співвітчизниць втратила позиції.

Найтитулованіша українка в історії Еліна Світоліна опустилася на 25-ту сходинку, а Даяна Ястремська зберегла 36-ту. Тим часом Калініна втратила аж 13 позицій та опинилася на 62-му місці, а для Стародубцевої після фантастичного злету в топ-100 настали важкі будні з падінням на 12 сходинок (91-ше місце).

Досвідчена Леся Цуренко опустилася на 5 місць і вперше за тривалий час покинула топ-100. Тепер вона складатиме компанію Дарії Снігур (119-те місце) та Катаріні Завацькій (197-ме). Тим часом прогрес тижня оформила 19-річна Анастасія Лопата – з-за меж топ-1000 класифікації на 735-ту сходинку (+380 позицій!).

Рушійні зміни назрівають нагорі рейтингу WTA. Білоруска Аріна Сабаленко після тріумфу в Ухані фактично наздогнала Ігу Свьонтек. Польська тенісистка записала в актив 9785 залікових очок, а прихильниця панівного в Білорусі режиму – 9716 пунктів. Американка Корі Гауфф обійшла співвітчизницю Джессіку Пегулу в боротьбі за 3-тє місце.

 

До слова, раніше Стародубцева зачохлила ракетку в кваліфікації на Ningbo Open.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська