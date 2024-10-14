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Падение Калининой и "похмелье" Стародубцевой: где украинки в новом рейтинге топ-теннисисток

Фото: Ангелина Калинина покинула топ-50 планеты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсменки Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева усугубили положение в первой сотне классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер сохранила 17-е место в мировом рейтинге. Подавляющее большинство ее соотечественниц утратило позиции.

Самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина опустилась на 25-ю ступеньку, а Даяна Ястремская сохранила 36-ю. Тем временем Калинина потеряла 13 позиций и оказалась на 62-м месте, а для Стародубцевой после фантастического взлета в топ-100 наступили тяжелые будни с падением на 12 ступенек (91-е место).

Опытная Леся Цуренко опустилась на 5 мест и впервые за долгое время покинула топ-100. Теперь она будет составлять компанию Дарье Снигур (119-е место) и Катарини Завацкой (197-е место). Тем временем прогресс недели оформила 19-летняя Анастасия Лопата – из-за пределов топ-1000 на 735-ю строчку (+380 позиций!).

Тектонические изменения назревают наверху рейтинга WTA. Белоруска Арина Соболенко после триумфа в Ухане фактически догнала Игу Свентек. Польская теннисистка записала в актив 9785 зачетных очков, а поклонница господствующего в Беларуси режима – 9716 пунктов. Американка Кори Гауфф обошла соотечественницу Джессику Пегулу в борьбе за 3-е место.

 

 

К слову, ранее Стародубцева зачехлила ракетку в квалификации на Ningbo Open.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская