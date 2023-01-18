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Падіння гвинтокрила у Броварах: розглядаються усі можливі версії аварії

Фото: розглядаються усі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці розглядають усі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах, внаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, у тому числі керівництво МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - написав він.

Костін зазначив, що справа знаходиться під його особистим контролем.

Наразі є інформація про 17 загиблих, з них троє дітей. Також 29 людей отримали поранення, з них 15 - діти. Постраждалих доправили до лікарні.

РБК-Україна повідомляло, що під час аварії гвинтокрила у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

Нагадаємо, сьогодні на територію дитячого садочка в Броварах впав вертольот, після чого на місці інциденту сталася пожежа. Про це спочатку повідомили очевидці, а потім і офіційно підтвердили в поліції та на Банковій.

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БровариГенеральна прокуратура УкраїниДенис Монастирський