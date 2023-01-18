Падіння гвинтокрила у Броварах: розглядаються усі можливі версії аварії

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - написав він.

Костін зазначив, що справа знаходиться під його особистим контролем.

Наразі є інформація про 17 загиблих, з них троє дітей. Також 29 людей отримали поранення, з них 15 - діти. Постраждалих доправили до лікарні.

РБК-Україна повідомляло, що під час аварії гвинтокрила у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

Нагадаємо, сьогодні на територію дитячого садочка в Броварах впав вертольот, після чого на місці інциденту сталася пожежа. Про це спочатку повідомили очевидці, а потім і офіційно підтвердили в поліції та на Банковій.

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