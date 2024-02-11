Падіння гелікоптера в США: однією із жертв став гендиректор крупної фінансової групи

В авіакатастрофі у Каліфорнії (США) серед шістьох загиблих, які перебували на борту гелікоптера, був виконавчий директор групи одного з найбільших кредиторів Нігерії Access Bank Group Герберт Вігве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) генерального директора Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала та Reuters .

Як було уточнено, зазнав аварії вертоліт Eurocopter EC 130, хоча раніше повідомлялося про падіння Orbic Air.

Загибель усіх шести осіб на борту повітряного судна підтвердили в Федеральному управлінні цивільної авіації США. Було заявлено, що нікого не виявили вцілілим.

Герберт Вігве (фото: twitter.com/HerbertOWigwe)

Було визначено, що гелікоптер впав на схід від 15-ї автостради, поблизу Хеллоран-Спрінгс-роуд ввечері у суботу.

У FAA заявили, що буде проведено розслідування трагічного випадку разом з Національною радою з безпеки на транспорті.

Згідно з кількома повідомленнями, гелікоптер прямував до Лас-Вегаса, коли він розбився поблизу прикордонного міста між Невадою та Каліфорнією.

Що відомо про Access Bank Group

Це - конгломерат фінансових послуг зі штаб-квартирою в Нігерії та дочірніми компаніями в Демократичній Республіці Конго, Гані, Кенії, Нігерії, Руанді, Гамбії, Гвінеї, Камеруні, Сьєрра-Леоне, Мозамбіку, Ботсвані, Південній Африці, Замбії, Франції та Великій Британії.

Група також має представництва в Китаї, Індії, Лівані та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Після злиття Access Bank plc і Diamond Bank у 2019 році Access Bank plc на сьогодні є найбільшим банком Африки за кількістю клієнтів і найбільшим банком Нігерії за розміром активів.

Падіння гелікоптера в США

Раніше повідомлялося, що у Штатах повітряне судно вилетіло у п'ятницю ввечері з аеропорту Палм-Спрінгс та прямувало до Боулдер-Сіті (штат Невада). Гелікоптер розбився близько 22:00 за місцевим часом.

На борту було шість людей, з них ніхто не вижив.