Падіння гелікоптера в США: однією із жертв став гендиректор крупної фінансової групи
В авіакатастрофі у Каліфорнії (США) серед шістьох загиблих, які перебували на борту гелікоптера, був виконавчий директор групи одного з найбільших кредиторів Нігерії Access Bank Group Герберт Вігве.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) генерального директора Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала та Reuters.
Як було уточнено, зазнав аварії вертоліт Eurocopter EC 130, хоча раніше повідомлялося про падіння Orbic Air.
Загибель усіх шести осіб на борту повітряного судна підтвердили в Федеральному управлінні цивільної авіації США. Було заявлено, що нікого не виявили вцілілим.
Герберт Вігве (фото: twitter.com/HerbertOWigwe)
Було визначено, що гелікоптер впав на схід від 15-ї автостради, поблизу Хеллоран-Спрінгс-роуд ввечері у суботу.
У FAA заявили, що буде проведено розслідування трагічного випадку разом з Національною радою з безпеки на транспорті.
Згідно з кількома повідомленнями, гелікоптер прямував до Лас-Вегаса, коли він розбився поблизу прикордонного міста між Невадою та Каліфорнією.
Що відомо про Access Bank Group
Це - конгломерат фінансових послуг зі штаб-квартирою в Нігерії та дочірніми компаніями в Демократичній Республіці Конго, Гані, Кенії, Нігерії, Руанді, Гамбії, Гвінеї, Камеруні, Сьєрра-Леоне, Мозамбіку, Ботсвані, Південній Африці, Замбії, Франції та Великій Британії.
Група також має представництва в Китаї, Індії, Лівані та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Після злиття Access Bank plc і Diamond Bank у 2019 році Access Bank plc на сьогодні є найбільшим банком Африки за кількістю клієнтів і найбільшим банком Нігерії за розміром активів.
Падіння гелікоптера в США
Раніше повідомлялося, що у Штатах повітряне судно вилетіло у п'ятницю ввечері з аеропорту Палм-Спрінгс та прямувало до Боулдер-Сіті (штат Невада). Гелікоптер розбився близько 22:00 за місцевим часом.
На борту було шість людей, з них ніхто не вижив.
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