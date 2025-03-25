Падіння долара зупинилося: що буде з валютним курсом далі

Падіння курсу долара, що спостерігалося протягом двох місяців, у березні зупинилося. Поточний курс трохи вище 41,5 грн/долар влаштовує НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, за підсумками минулого тижня (17-21 березня) НБУ майже не змінив офіційний курс, незначно збільшивши інтервенції.

Загалом ситуація на валютному ринку змінилася несуттєво. Валютні інтервенції НБУ зросли на 18% до 644 млн доларів, що лише на 5% більше, ніж середньотижневий обсяг від початку повномасштабної війни.

Збільшення інтервенцій дозволило НБУ фактично не змінити офіційний курс гривні, тож він збільшив вартість американської валюти лише на дві копійки за підсумками тижня, до 41,52 гривень. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,8 грн/долар, або менше ніж на 0,1%, йдеться в огляді.

"Поточні дії НБУ показують, що регулятор вважає курс трошки вище 41,5 грн/долар цілком комфортним і докладає зусиль для стримання подальшого ослаблення гривні за рахунок більших інтервенцій", - вважають аналітики

На їхню думку, валютний ринок наразі цілком стабільний із відносно великим, але усталеним дефіцитом.

"Це означає, що НБУ може зберігати такий підхід і в найближчі тижні, якщо не відбуватиметься різкого та значного збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку", - йдеться в огляді.