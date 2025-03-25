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Падение доллара остановилось: что будет с валютным курсом дальше

Украина, Вторник 25 марта 2025 08:27
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Падение доллара остановилось: что будет с валютным курсом дальше Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение курса доллара, наблюдавшееся в течение двух месяцев, в марте остановилось. Текущий курс чуть выше 41,5 грн/доллар устраивает НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, по итогам прошлой недели (17-21 марта) НБУ почти не изменил официальный курс, незначительно увеличив интервенции.

В целом ситуация на валютном рынке изменилась несущественно. Валютные интервенции НБУ выросли на 18% до 644 млн долларов, что лишь на 5% больше, чем средненедельный объем с начала полномасштабной войны.

Падение доллара остановилось: что будет с валютным курсом дальше

Увеличение интервенций позволило НБУ фактически не изменить официальный курс гривны, поэтому он увеличил стоимость американской валюты лишь на две копейки по итогам недели, до 41,52 гривен. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,8 грн/доллар, или менее чем на 0,1%, говорится в обзоре.

"Текущие действия НБУ показывают, что регулятор считает курс немножко выше 41,5 грн/доллар вполне комфортным и прилагает усилия для сдерживания дальнейшего ослабления гривны за счет больших интервенций", - считают аналитики

По их мнению, валютный рынок сейчас вполне стабилен с относительно большим, но устойчивым дефицитом.

"Это означает, что НБУ может сохранять такой подход и в ближайшие недели, если не будет происходить резкого и значительного увеличения покупки валюты на межбанковском рынке", - говорится в обзоре.

Напомним, курс доллара в Украине падал два месяца подряд - в январе и феврале 2025 года после роста более чем на 10% в прошлом году. В марте падение курса доллара продолжилось до минимума 41,21 на 10 марта. Сейчас курс доллара стабилизировался на уровне 41,4-41,6 гривен.

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