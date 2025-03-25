Падение доллара остановилось: что будет с валютным курсом дальше

Падение курса доллара, наблюдавшееся в течение двух месяцев, в марте остановилось. Текущий курс чуть выше 41,5 грн/доллар устраивает НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, по итогам прошлой недели (17-21 марта) НБУ почти не изменил официальный курс, незначительно увеличив интервенции.

В целом ситуация на валютном рынке изменилась несущественно. Валютные интервенции НБУ выросли на 18% до 644 млн долларов, что лишь на 5% больше, чем средненедельный объем с начала полномасштабной войны.

Увеличение интервенций позволило НБУ фактически не изменить официальный курс гривны, поэтому он увеличил стоимость американской валюты лишь на две копейки по итогам недели, до 41,52 гривен. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,8 грн/доллар, или менее чем на 0,1%, говорится в обзоре.

"Текущие действия НБУ показывают, что регулятор считает курс немножко выше 41,5 грн/доллар вполне комфортным и прилагает усилия для сдерживания дальнейшего ослабления гривны за счет больших интервенций", - считают аналитики

По их мнению, валютный рынок сейчас вполне стабилен с относительно большим, но устойчивым дефицитом.

"Это означает, что НБУ может сохранять такой подход и в ближайшие недели, если не будет происходить резкого и значительного увеличения покупки валюты на межбанковском рынке", - говорится в обзоре.