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Падіння долара продовжується: свіжий курс в обмінниках

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 12:01
Падіння долара продовжується: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впав 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжується знижуватися. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні станом на ранок 6 червня впав на 5 копійок до 37,35 гривень у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,40 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 39,70 гривні.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 6 червня становить 39,0937 гривень за євро (-0,2523 гривень).

Падіння долара продовжується: свіжий курс в обмінниках

Мінімум за рік

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривень. Курс знизився до мінімуму із червня 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Останнім часом ситуація на ринку значно змінилася. Аналітики Dragon Capital покращили прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/долар.

Поліпшенню ситуації сприяли заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведення капіталу, сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв до посівної, а також стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу.

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