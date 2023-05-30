Падіння долара продовжується: свіжий курс в обмінних пунктах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні станом на ранок 30 травня впав на 5 копійок до 37,55 гривень у продажу. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,60 гривні за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 39,90 гривні.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 30 травня становить 39,1759 гривень за євро (-0,1408 гривень).

Курс долара на міжнародних ринках

Індекс долара, який вимірює курс валюти США щодо шести основних валют, 30 травня знизився на 0,125% до 104,17. Індекс має закінчити місяць із приростом 2,5%.

Долар США впав до кошика основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Євро виріс на 0,09% до 1,0715 долара

Готівковий євро

Дані НБУ показали збільшення попиту на готівковий євро в Україні. У квітні банки ввезли в Україну 41,1 млн євро (у березні всього з 2,1 млн євро).