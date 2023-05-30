Падение доллара продолжается: свежий курс в обменных пунктах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 30 мая упал на 5 копеек до 37,55 гривен в продаже. Курс евро снизился на 15 копеек до 40,60 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 39,90 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 30 мая составляет 39,1759 гривен за евро (-0,1408 гривен).

Курс доллара на международных рынках

Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к шести основным валютам, 30 мая снизился на 0,125% до 104,17. Индекс должен закончить месяц с приростом 2,5%.

Доллар США упал по отношению к корзине основных валют после того, как сделка по потолку долга США повысила склонность к риску. Евро вырос на 0,09% до 1,0715 доллара

Наличный евро

Данные НБУ показали увеличение спроса на наличный евро в Украине. В апреле банки ввезли в Украину 41,1 млн евро (в марте всего с 2,1 млн евро).