Падіння долара продовжується: НБУ знизив офіційний курс

Офіційний курс на 7 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0426 грн за 1 долар (-0,1279 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,7206 гривень за 1 євро (-0,0072 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 36,03-36,05 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,75 гривень за долар.

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривень. Долар подешевшав після трьох місяців зростання.

Водночас НБУ за минулий тиждень 30 жовтня - 3 листопада скоротив продаж валюти на міжбанку для підтримки балансу на 17% до 564 млн доларів. Ці близько до середнього рівня продажів за тиждень з початку року (570 млн доларів).